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ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة جديدة بكورونا

07:16 م الخميس 02 يوليه 2020
ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

فلوريدا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية تسجيل 10 آلاف و109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت سلطات الولاية حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في فلوريدا ارتفع بذلك ليصل إلى 169 ألفاً و106 أشخاص.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة تخطي 2.7 مليون شخص.

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فيروس كورونا ولاية فلوريدا الأمريكية كوفيد 19

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