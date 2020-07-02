ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة جديدة بكورونا
فلوريدا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية تسجيل 10 آلاف و109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت سلطات الولاية حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في فلوريدا ارتفع بذلك ليصل إلى 169 ألفاً و106 أشخاص.
يُشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة تخطي 2.7 مليون شخص.
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