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ترامب: يبدو أن هناك 3 لقاحات جيدة لكورونا

06:47 م الخميس 02 يوليه 2020
ترامب: يبدو أن هناك 3 لقاحات جيدة لكورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن هناك ٣ لقاحات ضد كورونا قد تبدو جيدة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

‎فيما توقع مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة فرانسيس كولينز، اليوم الخميس، أن يتم إنتاج لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد في نهاية 2020.

أعلنت شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية، الأربعاء، أن مشروعاً مشتركاً لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد حقق نتائج أولية مبشرة.

في التفاصيل، سجّلت البيانات الأولية بعد فترة تجريبية، تهدف إلى إثبات أن اللقاح غير سام ويفعّل استجابة لجهاز المناعة تجّهز الجسم للتصدي للفيروس.

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