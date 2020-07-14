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إدارة ترامب تتراجع عن قرارها بإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب

11:48 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
إدارة ترامب تتراجع عن قرارها بإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب

دونالد ترامب

وكالات

تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن محاولتها إجبار الطلبة الأجانب على مغادرة البلاد حتى ولو تلقوا جميع فصولهم الدراسية عبر الإنترنت هذا الخريف، بعد مناشدات من جامعات وشركات وولايات أمريكية، رفع بعضهم دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال قاضي المحكمة الجزئية في ماساتشوستس أليسون بوروز، إن الحكومة الأمريكية وجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذين رفعوا دعاوى متعلقة بهذا الإجراء توصلوا إلى تسوية ستوقف العمل بالقواعد الجديدة وتعيد الوضع السابق.

ورفعت سلسلة من الدعاوى القضائية، بما في ذلك واحدة رفعها ائتلاف من حكومات الولايات، بعد إجراء هارفارد القانوني، وقدمت شركات التكنولوجيا الكبرى والعشرات من الكليات والجامعات مذكرات أمام المحكمة تعارض فيها تلك القواعد.

ويدرس ما يزيد على مليون طالب أجنبي في الكليات والجامعات الأمريكية، وتعتمد العديد من الكليات في إيراداتها على هؤلاء الطلبة الذين يدفعون رسوما كاملة في أغلب الأحيان.

ترامب إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الطلبة الأجانب

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