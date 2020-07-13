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البيت الأبيض: العلاقة بين ترامب وفوتشي "جيدة"

10:04 م الإثنين 13 يوليه 2020
البيت الأبيض: العلاقة بين ترامب وفوتشي "جيدة"

ترامب وفوتشي

واشنطن - (د ب أ)

سعى البيت الأبيض، اليوم الاثنين، لإصلاح العلاقة المتوترة مع كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فوتشي، قائلاً إنه والرئيس دونالد ترامب واصلا العمل معا بشكل جيد على الرغم من الانتقادات العامة الأخيرة التي وجهها الرئيس والمسؤولين في البيت الأبيض.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، قولها اليوم الاثنين إن فكرة وجود أبحاث معارضة، وأن فوتشي يعارض الرئيس، هي أبعد ما تكون عن الحقيقة، لأن هناك علاقة عمل جيدة جدًا بين الرئيس و فوتشي.

وفي مطلع الأسبوع، قام مسؤولون في البيت الأبيض بتوزيع ملف على المراسلين لتوجيهات أعلنها فوتشي في بداية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ثم تم تغييرها في وقت لاحق.

وفي الأسبوع الماضي، انتقد ترامب علنا د. فاوتشي في مقابلتين تلفزيونيتين، ولكن ماكناني نفت أن الانتقاد كان يهدف لتشويه سمعة فوتشي: "نحن قدمنا ردا مباشرا على سؤال مباشر، وهذا هو كل الموضوع ".

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز يوم الخميس الماضي: "الدكتور فوتشي رجل لطيف، لكنه ارتكب الكثير من الأخطاء".

وأضاف ترامب إن فوتشي عارض قراره بحظر السفر من الصين في بداية الجائحة، وهي خطوة يقول البيت الأبيض إنها أنقذت مئات الآلاف من الأرواح.

البيت الأبيض ترامب أنتوني فوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية

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