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ميركل تنتقد التدخل الصيني في هونج كونج

10:14 م الإثنين 13 يوليه 2020
ميركل تنتقد التدخل الصيني في هونج كونج

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التدخل الصيني في هونج كونج، ودعت إلى انتهاج موقف أوروبي موحد حيال بكين.

وقالت ميركل، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي، بالقرب من العاصمة الألمانية برلين: "إنه تطور مثير للقلق فيما يتعلق بمسألة تسري دائما وهي دولة واحد ونظامان.. وهذه المسألة محل شك بشكل كبير".

وفي الوقت ذاته، أكدت المستشارة الألمانية أهمية استمرار العلاقات مع الصين.

وأضافت: "كل هذا ليس سببا لعدم استمرار المحادثات مع الصين، ولكنها نقطة صعبة بلا شك".

ودعت ميركل إلى انتهاج الاتحاد الأوروبي سياسة موحدة بشأن الصين، لاسيما فيما يتعلق بقمة الاتحاد الأوروبي والصين المزمعة في سبتمبر المقبل.

أنجيلا ميركل هونج كونج الصين

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