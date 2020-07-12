الري السودانية: تقدم طفيف في اليوم العاشر لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي

وكالات

أعلنت وزارة الري السودانية، اليوم الأحد، أن الدول المعنية بأزمة سد النهضة قدمت مقترحات لحل الأزمة الراهنة، حسبما ذكر موقع "العربية.نت" السعودي الإخباري.

وقالت الوزارة السودانية، إن المفاوضات حققت تقدمًا طفيفًا في يومها العاشر من مفاوضات سد النهضة، وآلية حل النزاعات".

وكان المهندس راشد عبد الله علي المدير التنفيذي لمفوضية الطاقة بالاتحاد الأفريقي، قال في وقت سابق من اليوم، إن الاتفاق حول النقاط العالقة بين الدول الثلاث في مفاوضات سد النهضة أصبح قاب قوسين او أدنى مشيراً لدخول الاتحاد الأفريقي وورئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا كوسيط.

ودعا راشد إلى الاستعداد للتغيير الذي سيحدثه السد في الحياة حول النيل الأزرق والنيل إلى حدود مصر، وقال "علينا أن ندير حوار علمي مجتمعي لنجهز أنفسنا لتشغيل سد النهضة ونعرف كيف نخطط للمستقبل، وهنالك مشاريع ضخمة تحتاج قيادة الحكومة"

وزعم أن التغيير الذي سيحدث في السودان من قيام سد النهضة بأنه إيجابي في مجمله مع بعض الآثار السالبة.

وعن سلبيات سد النهضة على السودان قال إزها تتمثل فى فقدان 50٪ من الجروف والتي تقدر بـ ٥٠ الف فدان من جملة ١٠٠ الف فدان و هي أراضي كانت تغمر بمياه النيل و تزرع بالخضروات في الصيف و فقدان مياه النيل لنسبة مقدرة من الطمي التي كان يعتمد عليها في تخصيب الأرض.