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تخفيف أحكام السجن بحق رئيسة كوريا الجنوبية السابقة

02:54 م الجمعة 10 يوليه 2020
تخفيف أحكام السجن بحق رئيسة كوريا الجنوبية السابقة

تخفيف أحكام السجن بحق رئيسة كوريا الجنوبية السابقة

سول- (د ب أ):

قررت محكمة في سول اليوم الجمعة تخفيف أحكام السجن الصادرة بحق رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك جون هيه في اتهامات بالفساد وتلقي رشى، بواقع عشر سنوات، ليصل إجمالي العقوبة إلى 22 عاما.

وأدينت بارك بالتورط في قضايا فساد وسوء استغلال السلطة وكذلك بتلقي رشى في قضية منفصلة عقب فضيحة في عام 2017 أدت إلى اتهامها بالتقصير في أداء مهامها.

وتمت مراجعة الأحكام الأصلية في القضيتين وجرى تخفيفهما بواقع عشر سنوات ليصلا إجمالا إلى 20 عاما. وظل حكم ثالث بانتهاك قوانين الانتخابات كما هو.

ونفت بارك ارتكاب أي مخالفات ولم تحضر محاكماتها منذ أكتوبر 2017.

يشار إلى أن بارك، كريمة الديكتاتور العسكري بارك تشونج، كانت أول امرأة تنتخب رئيسة لكوريا الجنوبية في عام 2012. وخليفتها هو الرئيس الحالي الليبرالي مون جاي-إن.

كوريا الجنوبية أحكام السجن بارك جون هيه

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