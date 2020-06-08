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الرئيس الموريتاني يجري تغييرات في قيادات الجيش والأمن

10:27 م الإثنين 08 يونيو 2020
الرئيس الموريتاني يجري تغييرات في قيادات الجيش والأمن

محمد ولد الشيخ الغزواني

نواكشوط - (د ب أ)

أفاد مرسوم رئاسي صادر مساء اليوم الاثنين، بأن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عين الفريق محمد ولد مكت قائدا للأركان العامة للجيوش، واللواء أحمد ولد عبد الودود، مفتشا عام للقوات المسلحة وقوات الأمن.

وبحسب المرسوم، فقد تم تعيين الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، قائدا لأركان الحرس، والفريق مسقارو ولد سيدي، مديرا عاما للأمن الوطني.

كما تم بموجب مرسوم رئاسي آخر تعيين الفريق البحري اسلكو ولد الشيخ الولي، قائدا للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية.

وهذه هي أهم وأكبر تغييرات يجريها الرئيس الموريتاني ولد الغزواني منذ توليه مهام منصبه في الأول من أغسطس الماضي في المؤسستين العسكرية والأمنية.

وأهم ما ميز هذا التعديل تولي ولد مكت الذي كان مديرا عاما للأمن الوطني قيادة الأركان العامة للجيوش.

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