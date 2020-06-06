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بـ"آية قرآنية".. مسؤول إيراني يرد على دعوة ترامب التفاوض مع طهران

11:16 ص السبت 06 يونيو 2020
بـ"آية قرآنية".. مسؤول إيراني يرد على دعوة ترامب التفاوض مع طهران

دونالد ترامب

وكالات:

رد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بآية قرآنية، على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن الوقت الآن هو أفضل وقت للتفاوض مع طهران.

واستشهد قاليباف في رده على ترامب، بالآية 35 من سورة محمد: "فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَکُمْ وَ لَنْ یَتِرَکُمْ أَعْمالَکُمْ".

وكتب رئيس البرلمان الإيراني عبر تويتر: أن "الله يدعو المؤمنين لعدم الضعف والوهن في مواجهة الكفار وإلى عدم المساومة مع الكفار لأن المؤمنين هم الأعلون والله معهم وأنه تعالى سيوفيهم أجورهم على أعمالهم (مقاومتهم) كاملة".

كان ترامب دعا إيران إلى عدم الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية لإبرام صفقة كبرى. وقال إنه بإمكانها "عقد صفقة أفضل الآن!".

ترامب محمد باقر قاليباف البرلمان الإيراني

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