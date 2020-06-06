الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية تنصح المسيحيين بتجنب اليوجا

أثينا- (بي بي سي):

قالت الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية إن اليوجا "تتعارض" مع الإيمان المسيحي، مضيفة أنه "لا مكان لها في حياة المسيحيين".

وقالت إنها تدخلت بعد أن أوصت وسائل الإعلام اليونانية باليوغا كوسيلة لمكافحة التوتر أثناء الحجر المنزلي المفروض بسبب فيروس كورونا.

وتحظى الكنيسة الأرثوذكسية بنفوذ كبير في اليونان، إذ يعرّف 90 في المئة من اليونانيين أنفسهم بأنهم أرثوذكس، وفقاً لتقرير مركز بيو للأبحاث لعام 2017.

وقال المجمع المقدس بالكنيسة في بيانه يوم الأربعاء "[اليوجا] فصل أساسي في الدين الهندوسي... وهو ليس نوعاً من التمارين البدنية".

ومع أنه ليس غريباً أن تنتقد سلطات دينية اليوجا، إلا أنّ متابعين يقولون إنه من غير المعتاد أن يصدر المجمع المقدس الأرثوذكسي بياناً علنياً بشأن هذه المسألة.

ودافع كاهن أرثوذكسي عن بيان المجمع على شبكة تلفزيونية يونانية يوم الخميس.

وقال الأب مايكل كونستانتينيديس إن معارضة الكنيسة تقوم على "تجربة أولئك الذين مارسوا اليوغا"، موضحاً أنه "لو تقدم اليوجا ما يريده الإنسان، فكنا سنكون سعداء".

ووفقاً للدكتور مارك سينغلتون، الذي أجرى بحوث عن تاريخ اليوجا، فإن هذه الممارسة ترتبط بالهندوسية والبوذية. وتمت الإشارة إليها في النصوص الهندية منذ 2500 عام، وتطورت بمرور الوقت.

وفي العقود الأخيرة، أصبحت اليوجا شائعة على مستوى العالم، ويتمّ الترويج لها غالباً على أنها مفيدة لتخفيف التوتر والمحافظة على الصحة العقلية أو القوة البدنية.

وينصح بممارسة اليوجا في العديد الدول كوسيلة للحفاظ على اللياقة البدنية والحد من التوتر خلال جائحة كوفيد-19.

وتجنبت اليونان الأسوأ بما يتعلق بتفشي فيروس كورونا في أوروبا، من خلال فرض حظر في أوائل شهر مارس. وقد سجلت أقل من 3 آلاف إصابة و180 حالة وفاة فقط، في عدد سكان يبلغ 11 مليون نسمة.

وتعرّضت الكنيسة الأرثوذكسية في اليونان لانتقادات بعد قولها إنّ طقوس مشاركة الكأس بين مجموعة من الأشخاص خلال طقوس "المناولة الأولى" لن تنشر الفيروس.

مواقف مماثلة

لا تعد الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية الجهة الدينية الوحيدة التي كان لها موقفا رافضا لممارسة اليوغا.

فقد حظرت قاعة كنيسة في ديفون في إنجلترا العام الماضي، دروس اليوجا.

وفي عام 2010، وصف قس في سياتل الأمريكية اليوجا بأنها "شيطانية".

وفي عام 2008، قال المجلس الإسلامي البارز في ماليزيا إنّ اليوغا يمكن أن تفسد المسلمين. لكنّ المجلس تراجع عن إصدار فتوى بهذا الشأن بعد رد فعل عنيف.