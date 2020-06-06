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أمريكا: الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية مع إيران

12:51 ص السبت 06 يونيو 2020
أمريكا: الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية مع إيران

مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران برايان هوك

(وكالات):

قال مندوب الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران برايان هوك، اليوم الجمعة، إن الباب لا يزال مفتوحا لإجراء مفاوضات على نطاق أوسع مع إيران بشأن برنامجها النووي وقضايا أخرى لكن حتى الآن لا تزال المحادثات مقتصرة على الإفراج عن سجناء،

برايان هوك إيران الولايات المتحدة

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