إيران: 2886إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 وفاة خلال يوم

طهران (د ب أ)

أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، كيانوش جهانبور، اليوم الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ أمس الخميس.

وقال جهانبور إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية، وصل حتى ظهر اليوم الجمعة إلى 167 ألفا و156 إصابة، بعد تسجيل 2886حالة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وتوفى خلال نفس الفترة 63 مصابا، ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 8 آلاف و134 حالة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية(إرنا).

وأوضح جهانبور أن 129 ألفا و741 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد، قد تعافوا من المرض،