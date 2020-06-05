رئيس الفلبين يهدد مجددا بقتل تجار المخدرات

مانيلا (د ب أ)

كرر رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي تهديده بقتل تجار المخدرات غير المشروعة، رغم صدور تقرير أممي يشير إلى تورط حكومته في ارتكاب انتهاكات حقوقية في إطار حملتها ضد تجارة المخدرات.

وفي خطاب تلفزيوني موجه إلى الأمة اليوم الجمعة، أشاد دوتيرتي بجهود الشرطة الفلبينية، التي تمكنت من مصادرة 756 كيلوجراما من مادة "الهيدروكلوريد الميثامفيتامين" المعروفة في الفلبين باسم "الشابو"، في مداهمة شنتها على مستودع شمال العاصمة مانيلا.

وجرى إلقاءالقبض على مواطن صيني، واثنين من الفلبين خلال المداهمة.

وأسفرت المداهمة عن ضبط أكبر كمية من مادة الشابو، وهي أكثر المواد المخدرة شعبية في البلاد، منذ وصول الرئيس دوتيرتي لسدة الحكم في عام 2016.

وبحسب الشرطة، فإن قيمة هذه الكمية من مخدر الشابو تصل إلى حوالي 1ر5 مليار بيزو (102 مليون دولار).

وأضاف دوتيرتي في خطابه:" إذا كنتم تحاولون تدمير بلدي بتوزيع ما قيمته 1ر5 مليار بيزو من مخدر الشابو في أنحاء البلاد، سأقتلكم".

وانتقد دوتيرتي بشدة نشطاء حقوق الإنسان، قائلاً: "أنتم تستمعون إلي... نحن بالفعل مركز رئيسي لإعادة الشحن... ستدمر هذه المخدرات بلدي لأن ملايين المواطنين سيستهلكون ما قيمته 1ر5 مليار بيزو من مخدر الشابو".

وذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أمس الخميس، أن انتهاكات حقوق الإنسان في الفلبين صارت أكثر حدة، حيث تشجع لغة الرئيس الفلبيني، "المُحرِّضة"، على استخدام القوة العنيفة في مواجهة تهديدات الأمن القومي والمخدرات غير المشروعة.

وأضاف التقرير أن "الخطاب المؤجج" إلى جانب "التركيز الشديد" للادارة على مكافحة تهديدات المسلحين والمخدرات غير المشروعة، أسفرا عن قتل الآلاف والقيام باعتقالات تعسفية وتشويه سمعة المعارضين.

وأوضح التقرير أنه "منذ أن أطلقت الحكومة حملتها ضد المخدرات غير المشروعة في عام 2016، تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 8663 شخصا على الأقل، مع إشارة بعض التقديرات إلى أن العدد الحقيقي يزيد عن ذلك بثلاثة أمثال".