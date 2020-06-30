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بومبيو: رفع حظر التسلح عن إيران يزعز استقرار المنطقة ويهدد الأمن

06:22 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
بومبيو: رفع حظر التسلح عن إيران يزعز استقرار المنطقة ويهدد الأمن

مايك بومبيو

وكالات

دعا مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الأمم المتحدة لتمديد حظر التسلح المفروض على إيران، حسبما ذكرت العربية.

وقال بومبيو، في جلسة لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء، إن رفع حظر التسلح عن طهران يساهم في زعزعة الاستقرار، محذرا من تداعيات قرار رفع الحظر.

وتابع أن إيران ستستغل قرار رفع الحظر لدعم حزب الله والحوثيين، وستستغل ذلك لزعزة استقرار المنطقة.

وأكد أن الطريق الذي تسلكه إيران لا يقبله المجتمع الدولي، وأن مجلس الأمن أمامه مسؤولية لحماية الأمن القومي لدول تهددها إيران.

مايك بومبيو الخارجية الأمريكية إيران حظر التسلح

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