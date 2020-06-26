كورونا حول العالم: الإصابات 61ر9 مليون والوفيات 489 ألفا و343

واشنطن- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم إلى تسعة ملايين و612 ألفا و520 إصابة حتى الساعة السابعة و46 دقيقة بالتوقيت العالمي الموحد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأسفر مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى وفاة 489 ألفا و343 شخصا في أنحاء العالم.