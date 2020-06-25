مظاهرات غاضبة في الشمال السوري احتجاجا على ممارسات مليشيات أنقرة

الحسكة- (أ ش أ):

شهدت مدن وقرى في الشمال السوري اليوم الخميس مظاهرات غاضبة ضد مليشيات موالية لتركيا بسبب ممارساتها واعتدائها المستمر على الأهالي.

وتجمع أهالي قرية "علوك غربي" الواقعة بمحافظة الحسكة شمالي البلاد، احتجاجا على اعتداء عناصر من مليشيات موالية لتركيا على ممرض في أحد المستشفيات، وذلك حسبما أذاعت قناة (العربية الحدث) نقلا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد أن ريف الرقة الشمالي شهد - أيضا - احتجاجات شعبية ضد تلك المليشيات بسبب هذه الممارسات، موضحا أن المتظاهرين قطعوا الطريق على مدرعة تركية في المنطقة وقذفوها بالحجارة ما أجبرها على تغيير مسارها.

وفي كوباني، خرج الآلاف - قبل ساعات - من أهالي المقاطعة إلى الساحات في مظاهرة جماهيرية حاشدة؛ تنديدًا بالجريمة الأخيرة التي ارتكبتها الطائرات التركية بحق المدنيين في قرية حلنج والتي راح ضحيتها ثلاث نساء.

وتمارس مليشيات تابعة لتركيا اعتداءات مستمرة على أهالي مدن الشمال السوري، وتعتقل يوميا العشرات فضلا عن رصد عمليات سرقة ونهب لبعض المنازل والمحال التجارية.

ويشن الطيران التركي - من حين لأخر - غارات جوية داخل الشمال السوري يزعم أنها ضد إرهابيين ولكنها لطالما تسقط عشرات القتلى من المدنيين.