أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

عشرات الدول تدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد تهديد من الولايات المتحدة

03:14 ص الخميس 25 يونيو 2020
عشرات الدول تدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد تهديد من الولايات المتحدة

المحكمة الجنائية الدولية

أمستردام - (د ب أ):
أبدت 67 دولة دعمها للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، عقب تهديد من جانب الولايات المتحدة بفرض عقوبات على موظفين بالمحكمة.

وجاء في بيان مشترك لتلك الدول مساء الأربعاء: "نعيد التأكيد على دعمنا الثابت للمحكمة كمؤسسة مستقلة ونزيهة".

وأضاف: "لا نزال ملتزمين بنظام قائم على القواعد الدولية".

وتابع: "المحكمة الجنائية الدولية هي جزء لا يتجزأ من هذا النظام وهي مؤسسة محورية في مكافحة الإفلات من العقاب والسعي للعدالة، وهما عنصران أساسيان للسلام الدائم والأمن والمصالحة".

وحظي الإعلان بدعم من عدة دول أوروبية وأفريقية ومن أمريكا اللاتينية.

كانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت في 11 يونيو أنها ستعاقب موظفي الجنائية الدولية لتحقيقاتها مع قوات أمريكية.

ومهدت المحكمة الطريق للتحقيق في جرائم حرب بأفغانستان في مارس ، والتي ستستهدف أيضا جنودا أمريكيين وأفرادا من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).

المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة لاهاي

الخبر التالى:

ماكرون يخطط لعقد اجتماع عبر الفيديو مع بوتين بشأن الأزمات الدولية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 58141

    عدد المصابين

  • 15535

    عدد المتعافين

  • 2365

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9285839

    عدد المصابين

  • 4996871

    عدد المتعافين

  • 477007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان