رغم قرار ترامب قطع العلاقات.. فوتشي: نتعامل بشكل يومي مع منظمة الصحة العالمية

وكالات

قال الدكتور أنتوني فوتشي، عضو خلية الأزمة الأمريكية ومدير المعهد الوكني للأمراض المعدية والحساسية، إنه رغم قرار ترامب قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية، إلا أن المعاهد الوطنية للصحة لاتزال تعمل مع المنظمة وتتواصل معها بشكل يومي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتابع فوتشي، خلال جلسة للجنة بمجلس النواب الأمريكي اليوم، أنه لم تتم استشارته بشأن قرار ترامب وقف التمويل الأمريكي عن المنظمة.

وأكد فوتشي، على استمرار مسؤولي الصحة العامة الأمريكيين في العمل مع المنظمة العالمية، قائلا: "إن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية يتعاون بشكل يومي تقريبًا مع منظمة الصحة العالمية، كما يجري مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد، مكالمة أسبوعية تشرف عليها منظمة الصحة العالمية للتحدث مع القادة الطبيين في جميع أنحاء العالم".

وأكد أن التعاون لم يتأثر بوقف التمويل.

وشهد ريدفيلد، بأنه لم تتم استشارته بشأن قرار وقف تمويل الصحة العالمية، ولكن مركز السيطرة على الأمراض يواصل العمل مع المجموعة.

وقال إنه في ظل القيود على قدرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها على توفير التمويل المباشر لمنظمة الصحة العالمية، فإن الوكالة ما زالت قادرة على المساعدة في تمويل المنظمة من خلال "آليات مختلفة".

وكان ترامب، أعلن في مايو الماضي أن بلاده ستقكع علاقتها بمندمة الصحة العالمية، بزعم أنها فشلت في إجراء إصلاحات داخلية، وتسرتها على الصين بشأن تفشي وباء كورونا.