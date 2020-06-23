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الأونروا تجمع 130 مليون دولارا من المانحين

10:36 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
الأونروا تجمع 130 مليون دولارا من المانحين

وكالة الأونروا

نيويورك - (د ب أ)

تعهد المانحون بحوالي 130 مليون دولار، اليوم الثلاثاء، لتمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بما يسمح لها بمواصلة عملها في الضفة الغربية وأماكن أخرى في الوقت الراهن.

وواجهت "أونروا" صعوبات مالية منذ أن أوقفت الولايات المتحدة تمويلها عام 2018.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في مؤتمر صحفي بعد مؤتمر إعلان التبرعات إنه "من قبيل الطمأنة الحصول على دعم سياسي قوي"، لكن "هناك حاجة إلى المزيد" لسد الفجوة البالغة 400 مليون دولار لهذا العام في ميزانية الوكالة.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بجهود الأونروا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين الذين "يعيش الكثير منهم وسط ظروف هى الأعلى كثافة سكانية على وجه الأرض".

وتدعم الأونروا أكثر من 6ر5 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن والضفة الغربية وغزة ولبنان وسورية.

الأونروا الأمم المتحدة اللاجئين الفلسطينيين الضفة الغربية

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