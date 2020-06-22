إيران ترسل سفينة محملة بالمواد الغذائية ومعدات مكافحة كورونا لفنزويلا

طهران- (د ب أ):

وصلت اليوم الاثنين سفينة إيرانية محملة بالمواد الغذائية ومعدات مكافحة كورونا لفنزويلا.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن السفينة ستفرغ حمولتها في ميناء لاجوايرا.

وهذه هي السفينة الإيرانية السادسة التي غادرت ميناء الشهيد رجائي جنوب إيران في 17 مايو 2020 نحو فنزويلا.

وكانت إيران قد أرسلت مؤخرا أسطولا يضم خمس ناقلات وقود إلى فنزويلا لسد حاجتها في هذا المجال.

وكان وزير التخطيط الفنزويلي ريكاردو مينينديز أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن فنزويلا تلقت شحنة جوية من المساعدات الإنسانية من إيران، تضمنت مجموعات اختبار وإمدادات طبية لمحاربة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات مشددة على كل من إيران وفنزويلا، وسبق أن هدد مسؤولون أمريكيون بالتعرض لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا.