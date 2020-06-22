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كورونا في هولندا: الإصابات تقترب من 50 ألفا والوفيات تتجاوز ستة آلاف

09:30 ص الإثنين 22 يونيو 2020
كورونا في هولندا: الإصابات تقترب من 50 ألفا والوفيات تتجاوز ستة آلاف

كورونا في هولندا

أمستردام- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في هولندا إلى 49801 حالات حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت أمستردام (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6109 حالات. وتعافى 186 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 16 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في هولندا.

هولندا فيروس كورونا كوفيد 19

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