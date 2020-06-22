وزير الخارجية الألماني يتوجه إلى إيطاليا اليوم

روما/برلين- (د ب أ):

يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين إلى إيطاليا، لطرح محاور الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في أول يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يزور الوزير الألماني برفقة نظيره الإيطالي لويجي دي مايو المقر الرئيسي لمهمة الاتحاد الأوروبي البحرية "إيريني" لحظر تهريب أسلحة إلى ليبيا، بالإضافة إلى معهد "سبالانزاني" الوطني للوقاية والتشخيص والعلاج من الأمراض المعدية.

وقبل توجهه إلى هناك، قال ماس إن تحقيق "بداية اقتصادية واجتماعية جديدة وقوية" على رأس أولويات رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، وأضاف: "نحن عازمون على عدم التخلي عن أي دولة في أوروبا. أنا على قناعة بأن قوة هذه الأزمة من الممكن أن تمحو الخطوط الفاصلة القديمة في أوروبا"، مشيرا إلى ان الاستعداد لإجراء تغييرات في الاتحاد الأوروبي تاريخي مثل الأزمة الحالية.

يُذكر أن إيطاليا كانت الدولة الأوروبية التي شهدت أسرع انتشار لفيروس كورونا المستجد في بداية الجائحة. ووجهت إيطاليا في ذلك الحين انتقادات حادة لألمانيا، خاصة بسبب وقف تصدير الكمامات وبدلات ونظارات الحماية، إلى جانب رفض ألمانيا القاطع لمشاركة الديون عبر ما يسمى بـ"سندات كورونا".

ورغم ذلك، خفت الاستياء الإيطالي حاليا بعدما تقدمت ألمانيا وفرنسا بمقترح مشترك لبرنامج إعادة إعمار في الاتحاد الأوروبي، والذي لاقى صدى إيجابيا في إيطاليا. كما يأمل قطاع السياحة الإيطالي عقب إلغاء التحذير الألماني من السفر إلى معظم الدول الأوروبية في قدوم سائحين ألمان. وتعتبر إيطاليا ثاني أفضل مقصد للسائحين الألمان بعد إسبانيا.

وقال ماس: "عندما وصلتنا الصور المفزعة من إيطاليا قبل ثلاثة أشهر، كنت مستبعدا أن أتمكن من زيارة إيطاليا مجددا في هذا الصيف".

وتأتي زيارة ماس عقب زيارة نظيره الإيطالي لألمانيا مطلع هذا الشهر، وكانت هذه أول زيارة خارجية يقوم بها دي مايو منذ بدء أزمة كورونا. وأعرب الوزير الإيطالي خلال زيارته عن شكره للمساعدة الألمانية، وقال: "دعم ألمانيا لبلدنا خلال فترة الجائحة بأكملها لم يغب مطلقا".