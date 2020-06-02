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روسيا تدعو وزير الدفاع الأمريكي إلى موكب النصر في موسكو

10:07 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
روسيا تدعو وزير الدفاع الأمريكي إلى موكب النصر في موسكو

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

موسكو - (د ب أ)

تحدث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، عبر الهاتف مع نظيره الأمريكي، مارك إسبر، ودعاه لحضور موكب يوم النصر في ذكرى الحرب العالمية الثانية في موسكو في أواخر يونيو الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن وزارة الدفاع قولها في بيان بالبريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء إن شويجو وإسبر ناقشا أيضا وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وخفض حدة الصراع في سورية وأفغانستان فضلا عن معاهدات الأمن الدولية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت روسيا إنها لا ترى استعدادا من الولايات المتحدة لتمديد اتفاقية نووية رئيسية.

واضطرت روسيا لتأجيل الاحتفال بيوم النصر الخامس والسبعين، من 9 مايو الماضي إلى 24 يونيو الجاري بسبب الوباء والآن يقوم الكرملين بإرسال الدعوات الرسمية للقادة الأجانب.

سيرجي شويجو موسكو روسيا مارك إسبر الحرب العالمية الثانية

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