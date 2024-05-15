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فصائل عراقية تستهدف قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية بصواريخ كروز

08:06 م الأربعاء 15 مايو 2024

المقاومة الإسلامية العراقية

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قالت فصائل مسلحة عراقية "المقاومة الإسلامية"، اليوم الأربعاء، إنها هاجمت بصواريخ "الأرقب" أهدافا حيوية في وادي أريحا وقاعدة نيفاتيم في بئر السبع بإسرائيل.

وأشارت الفصائل العراقية في بيانها إلى أن: "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميـــــة في العـــراق فجر اليوم الأربعاء الموافق 15/5/2024، أهدافا حيوية في أراضينا المحتلة في منطقتي وادي أريحا وقاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع، بواسطة صواريخ نوع الأرقب (كروز مطور)، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء"

المقاومة الإسلامية العراقية استهداف قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية صواريخ كروز بئر السبع بإسرائيل
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