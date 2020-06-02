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الإمارات: ادعاءات مندوب الوفاق بالأمم المتحدة باطلة ومغلوطة

10:10 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
الإمارات: ادعاءات مندوب الوفاق بالأمم المتحدة باطلة ومغلوطة

الإمارات

وكالات

أكدت الإمارات اليوم الثلاثاء، في رسالة لمجلس الأمن أن اتهامات مندوب ما تسمى بحكومة الوفاق الليبية في الأمم المتحدة، باطلة ومغلوطة، حسبما ذكرت العربية.

وأعربت الإمارات عن أسفها لمحاولات مندوب ليبيا في الأمم المتحدة تشتيت الانتباه عن عمليات تركيا الخطيرة في ليبيا.

وقالت الإمارات إن ما تقوم به تركيا في ليبيا انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأكدت مواصلة دعم الحل السياسي السلمي في ليبيا، مشيرة إلى أن التدخل التركي العسكري في ليبيا فاقم الأزمة الإنسانية هناك.

وشددت الإمارات في رسالتها لمجلس الأمن الدولي على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مسار برلين حول ليبيا.

الإمارات الأمم المتحدة حكومة الوفاق الليبية تركيا

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