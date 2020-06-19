فرنسا تسجل أدنى حصيلة وفيات بكورونا خلال آخر 5 أيام
باريس - أ ش أ
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية ، اليوم الجمعة ، تسجيل 14 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أدنى حصيلة وفيات في آخر 5 أيام.
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في فرنسا منذ تفشى الوباء إلى 29617 ، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية .
كما انخفض عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات إلى أدنى معدل منذ 23 مارس الماضى ، إذ يخضع حاليا 9970 شخصا للعلاج، أي بانخفاض قدره 155 مريضا عن أمس الخميس.
ويعالج 727 مريضا في وحدات العناية المركزة، وهي أقل حصيلة بالنسبة لهذه الفئة منذ 17 مارس الماضى .
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