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فرنسا تسجل أدنى حصيلة وفيات بكورونا خلال آخر 5 أيام

08:58 م الجمعة 19 يونيو 2020
فرنسا تسجل أدنى حصيلة وفيات بكورونا خلال آخر 5 أيام

فيروس كورونا في فرنسا

باريس - أ ش أ
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية ، اليوم الجمعة ، تسجيل 14 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أدنى حصيلة وفيات في آخر 5 أيام.
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في فرنسا منذ تفشى الوباء إلى 29617 ، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية .
كما انخفض عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات إلى أدنى معدل منذ 23 مارس الماضى ، إذ يخضع حاليا 9970 شخصا للعلاج، أي بانخفاض قدره 155 مريضا عن أمس الخميس.
ويعالج 727 مريضا في وحدات العناية المركزة، وهي أقل حصيلة بالنسبة لهذه الفئة منذ 17 مارس الماضى .

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