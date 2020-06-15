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استولى على أموال الدعم.. القبض على صاحب مخبز بالسلام

04:33 م الإثنين 15 يونيو 2020
استولى على أموال الدعم.. القبض على صاحب مخبز بالسلام

تعبيرية

كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على صاحب مخبز استولى على 884 ألف جنيه من أموال الدعم بالسلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن رجال مباحث التموين، من ضبط مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامه بالتلاعب، واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء واستيلائه على مبلغ 884641 جنيه بدون وجه حق ، طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

مخبز السلام قسم شرطة السلام

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