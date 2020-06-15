إيران تضع قيودا على خدمات تنظيم الأسرة في مسعى لزيادة عدد السكان

طهران- (بي بي سي):

وضعت السلطات الإيرانية قيودا على تقديم الخدمات المرتبطة ببرامج تنظيم الأسرة ومنع الحمل في المستشفيات الحكومية، وذلك في مسعى لزيادة عدد سكان البلاد.

وينطوي القرار أيضا على توقف الإجراء الطبي الخاص بتعقيم الرجال، والذي يتم عبر قطع القناة الدافقة التي تحمل السائل المنوي

كما لن تمنح النساء وسائل منع الحمل حالما كان الإنجاب لا يهدد صحتهن أو يشكل خطرا على حياتهن

إلا أن تلك العمليات ستظل متاحة في العيادات الخاصة.

وكانت الحكومة في إيران- التي يبلغ عدد سكانها نحو 81 مليون نسمة- قد أعربت عن قلقها حيال تراجع عدد المواليد وارتفاع متوسط أعمار السكان.