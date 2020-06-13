ارتفاع إصابات كورونا في اليمن إلى 709 بينها 161 حالة وفاة

صنعاء - (د ب أ)

ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليمن، حتى اليوم السبت، إلى 709 حالات، منها 161 حالة وفاة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (تابعة للحكومة الشرعية) في نشرتها اليومية، إنها سجلت خلال الساعات الماضية 73 حالة إصابة جديدة، منها 17 حالة وفاة.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد الحالات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية ارتفع إلى 705 حالات، منها 160 حالة وفاة و39 حالة تعافي.

ولم يعلن الحوثيون بشكل رسمي سوى عن إصابة أربع حالات بفيروس كورونا، بينها حالة وفاة واحدة، وحالتي تعافي، فيما أكدت منظمات دولية و محلية انتشار فيروس كورونا في مناطق الحوثيين بشكل كبير وسط "تكتم الحوثيين على الأرقام الحقيقية".