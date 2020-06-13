أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

آلاف الأشخاص يحتجون في تايوان دعما لهونج كونج

07:32 م السبت 13 يونيو 2020
آلاف الأشخاص يحتجون في تايوان دعما لهونج كونج

احتجاجات - ارشيفية

تايبيه - (د ب أ)

تظاهر آلاف الأشخاص في تايبيه، اليوم السبت، ضد خطط الصين لفرض قانون للأمن الوطني في هونج كونج.

وتجمع المشاركون في ميدان الحرية في تايبيه وهتفوا بشعارات مثل "قفوا مع هونج كونج" و "قاتلوا من أجل الحرية".

ونظمت الاحتجاجات جماعات تايوانية وأشخاص من هونج كونج يعيشون في تايوان. وغالبا ما يشير النشطاء في هونج كونج وتايوان إلى معركة مشتركة ضد نفوذ بكين.

وتم اختيار هذا الموعد ضمن إحياء الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات هونج كونج ضد قانون تسليم المطلوبين.

ودعا المتظاهرون رئيسة تايوان، تساي إنج وين، إلى تنفيذ خطة عمل إنساني في أقرب وقت ممكن.

وقال تينج يون كونج، وهو متحدث باسم مكتب الرئاسة، مساء السبت، إن تايوان لا تزال مصممة على المساعدة، وأن مجموعة عمل على مستوى مجلس الوزراء تعمل على خطة.

تايبيه - (د ب أ)

تظاهر آلاف الأشخاص في تايبيه، اليوم السبت، ضد خطط الصين لفرض قانون للأمن الوطني في هونج كونج.

وتجمع المشاركون في ميدان الحرية في تايبيه وهتفوا بشعارات مثل "قفوا مع هونج كونج" و "قاتلوا من أجل الحرية".

ونظمت الاحتجاجات جماعات تايوانية وأشخاص من هونج كونج يعيشون في تايوان. وغالبا ما يشير النشطاء في هونج كونج وتايوان إلى معركة مشتركة ضد نفوذ بكين.

وتم اختيار هذا الموعد ضمن إحياء الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات هونج كونج ضد قانون تسليم المطلوبين.

ودعا المتظاهرون رئيسة تايوان، تساي إنج وين، إلى تنفيذ خطة عمل إنساني في أقرب وقت ممكن.

وقال تينج يون كونج، وهو متحدث باسم مكتب الرئاسة، مساء السبت، إن تايوان لا تزال مصممة على المساعدة، وأن مجموعة عمل على مستوى مجلس الوزراء تعمل على خطة.

هونج كونج الصين تايوان

الخبر التالى:

الآلاف يتظاهرون ضد عنف الشرطة والعنصرية في العاصمة الفرنسية باريس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 41303

    عدد المصابين

  • 11108

    عدد المتعافين

  • 1422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7477428

    عدد المصابين

  • 3791875

    عدد المتعافين

  • 419373

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان