الصحة السعودية: تسجيل 3366 حالة جديدة بفيروس كورونا

الرياض - (أ ش أ ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 3366 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 123308 حالات.

وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية / واس/ - انه من بين هذه الحالات يوجد حالياً 39828 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1843 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت 1519 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 82548 حالة.