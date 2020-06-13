البرلمان الأوروبي يحث على رفع دعوى دولية ضد الصين بسبب هونج كونج

بروكسل - (د ب أ)

يعتزم أعضاء البرلمان الأوروبي، حث الاتحاد الأوروبي على رفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية، بسبب خطة الصين لسن قانون للأمن الوطني في هونج كونج، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة الصادرة فى هونج كونج عن مسودة داخلية قالت إنها اطلعت عليها، أن خطة البرلمانيين ستقترح أن يقاضي الاتحاد الأوروبي الصين في أعلى محكمة بالأمم المتحدة "لانتهاك الإعلان المشترك الصيني البريطاني والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وقالت الصحيفة إن الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي ستجد صعوبة في العمل على الاقتراح "الذي سيواجه بالتأكيد ردا قويا من الصين".

وذكر التقرير أن مسودة الاقتراح تشير إلى رفض الاتحاد الأوروبي لخطة بكين لفرض القانون، وفقا لما نقلته اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.