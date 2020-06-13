البرلمان الأوروبي يحث على رفع دعوى دولية ضد الصين بسبب هونج كونج
بروكسل - (د ب أ)
يعتزم أعضاء البرلمان الأوروبي، حث الاتحاد الأوروبي على رفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية، بسبب خطة الصين لسن قانون للأمن الوطني في هونج كونج، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليوم السبت.
ونقلت الصحيفة الصادرة فى هونج كونج عن مسودة داخلية قالت إنها اطلعت عليها، أن خطة البرلمانيين ستقترح أن يقاضي الاتحاد الأوروبي الصين في أعلى محكمة بالأمم المتحدة "لانتهاك الإعلان المشترك الصيني البريطاني والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقالت الصحيفة إن الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي ستجد صعوبة في العمل على الاقتراح "الذي سيواجه بالتأكيد ردا قويا من الصين".
وذكر التقرير أن مسودة الاقتراح تشير إلى رفض الاتحاد الأوروبي لخطة بكين لفرض القانون، وفقا لما نقلته اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
41303
عدد المصابين
-
11108
عدد المتعافين
-
1422
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7477428
عدد المصابين
-
3791875
عدد المتعافين
-
419373
عدد الوفيات
إعلان