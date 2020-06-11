الخطوط الجوية النمساوية تستأنف رحلاتها إلى 36 وجهة داخل أوروبا

فيينا - أ ش أ

أعلنت الخطوط الجوية النمساوية، استئناف رحلاتها مرة أخرى اعتبارا من منتصف يونيو الجاري، مشيرة إلى أنها سوف تبدأ برحلات إلى 36 وجهة داخل أوروبا.

وقالت الشركة النمساوية في بيان اليوم الخميس - إنه سيتم تأجيل الرحلات إلى كييف ولندن وميلانو وستوكهولم إلى أوائل يوليو المقبل لأسباب فنية وتشغيلية.

وذكر البيان، أنه بعد ثلاثة أشهر من فرض قيود على السفر بسبب جائحة كورونا المستجد، فتحت النمسا حرية السفر مع ما مجموعه 31 دولة اعتبارا من 16 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن السفر مسموح به لجميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء السويد وإسبانيا والبرتغال إضافة إلى بريطانيا والتي غادرت الاتحاد الأوروبي وتضررت بشدة من وباء كورونا.

وأضاف البيان، أن الخطوط الجوية النمساوية تخطط أيضا للسفر إلى وجهات أخرى اعتبارا من أول يوليو المقبل مع بدء تشغيل رحلات المسافات الطويلة إلى بانكوك وشيكاغو ونيويورك وواشنطن.

يشار إلى أن الحكومة النمساوية قررت منح شركة الطيران الوطنية 600 مليون يورو في إطار حزمة مساعدات لمواجهة الأزمة الراهنة شاملة منح وقروض مصرفية إلى جانب دعم أخر من الشركة الأم "لوفتهانزا".