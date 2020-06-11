أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الخطوط الجوية النمساوية تستأنف رحلاتها إلى 36 وجهة داخل أوروبا

01:26 م الخميس 11 يونيو 2020
الخطوط الجوية النمساوية تستأنف رحلاتها إلى 36 وجهة داخل أوروبا

أرشيفية

فيينا - أ ش أ
أعلنت الخطوط الجوية النمساوية، استئناف رحلاتها مرة أخرى اعتبارا من منتصف يونيو الجاري، مشيرة إلى أنها سوف تبدأ برحلات إلى 36 وجهة داخل أوروبا.
وقالت الشركة النمساوية في بيان اليوم الخميس - إنه سيتم تأجيل الرحلات إلى كييف ولندن وميلانو وستوكهولم إلى أوائل يوليو المقبل لأسباب فنية وتشغيلية.
وذكر البيان، أنه بعد ثلاثة أشهر من فرض قيود على السفر بسبب جائحة كورونا المستجد، فتحت النمسا حرية السفر مع ما مجموعه 31 دولة اعتبارا من 16 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن السفر مسموح به لجميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء السويد وإسبانيا والبرتغال إضافة إلى بريطانيا والتي غادرت الاتحاد الأوروبي وتضررت بشدة من وباء كورونا.
وأضاف البيان، أن الخطوط الجوية النمساوية تخطط أيضا للسفر إلى وجهات أخرى اعتبارا من أول يوليو المقبل مع بدء تشغيل رحلات المسافات الطويلة إلى بانكوك وشيكاغو ونيويورك وواشنطن.
يشار إلى أن الحكومة النمساوية قررت منح شركة الطيران الوطنية 600 مليون يورو في إطار حزمة مساعدات لمواجهة الأزمة الراهنة شاملة منح وقروض مصرفية إلى جانب دعم أخر من الشركة الأم "لوفتهانزا".

هذا المحتوى من

الخطوط الجوية النمساوية فيينا النمسا

الخبر التالى:

أمريكا تؤكد وقوفها مع لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 38284

    عدد المصابين

  • 10289

    عدد المتعافين

  • 1342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7347323

    عدد المصابين

  • 3442690

    عدد المتعافين

  • 415173

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مواعيد جديدة للحظر وفتح المساجد.. 6 قرارات للحكومة للتعايش مع كورونا