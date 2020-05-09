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كورونا في ألمانيا.. ارتفاع طفيف في الإصابات وانخفاض في الوفيات

11:08 ص السبت 09 مايو 2020
كورونا في ألمانيا.. ارتفاع طفيف في الإصابات وانخفاض في الوفيات

ارتفاع طفيف في الإصابات وانخفاض في الوفيات

وكالات:
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بـ1251 حالة جديدة، ما يتجاوز بشكل طفيف إحصاءات يوم أمس (1209 حالات).

وأكد معهد روبرت كوخ الفدرالي الألماني للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في البلاد بلغ حتى الآن 168551 حالة.
وسجل المعهد 103 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس خلال آخر 24 ساعة (مقابل 147 وفاة في اليوم السابق)، لتصبح حصيلة الضحايا 7369 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين من كورونا 143 ألف شخص.

ويبقى معدل الإصابات الجديدة بكورونا في ألمانيا خلال الأيام الأخيرة عند مستوى 700-1300 حالة، ووصفت المستشارة أنغيلا ميركل الأربعاء الماضي هذه الأرقام بأنها مثيرة للتفاؤل، غير أن معهد روبرت كوخ حذر في اليوم التالي من أن البلاد قد تواجه موجة ثانية من الوباء قبل بداية الخريف، ما لم يلتزم المواطنون بإجراءات التباعد الصحية.

فيروس كورونا ألمانيا

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