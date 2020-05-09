ما هي الدول التي لم يصل إليها كورونا؟

وكالات:

تعمل حكومات الدول على قدم وساق لاحتواء فيروس كورونا المستجد المُسبب لمرض كوفيد-19، مع تسجيل 187 دولة حول العالم حالات إصابات بالفيروس حتى الآن، لتبقى عدد الحالات المشخص إصابتها بالفيروس في ارتفاع متزايد.

قالت شبكة سي إن إن عربية أنه حتى الآن لم تسجل 13 دولة أي إصابات بالفيروس، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عنها، حيث امتدت هذه الدول إلى كل من قارات آسيا وأفريقيا وأوقيانوسا.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، بنسختها العربية، أن الفيروس المستجد انتشر في 138 دولة، بينما لم يصل إلى 13 دولة هي كوريا الشمالية تركمانستان في آسيا، ليسوتو في أفريقيا، وجزر سليمان، فانواتو، ساموا، كيبريباتي، ميكرونيزيا، تونغا، جزر مارشال، بالاو، توفالو، ناورو.

ووفقا لأرقام جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الجمعة، سُجّل أكثر من 270 ألف حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في الوقت الذي تقترب فيها أعداد المصابين من 4 ملايين شخص، حيث سجلت الجامعة 3 ملايين و871 ألفًا و718 إصابة في جميع أنحاء العالم.

أما أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 75 ألف حالة وفاة، في الوقت الذي وصلت فيه أعداد المصابين في أكبر بؤر الإصابة في العالم نحو مليون و257 ألف حالة إصابة.