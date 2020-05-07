جونسون يتعهد "بأقصى قدر من الحذر" في تخفيف إجراءات الحظر بسبب كورونا
لندن - (د ب أ):
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، إنه سيتوخى "أقصى قدر من الحذر" في تخفيف بريطانيا لإجراءات الحظر والإغلاق المفروضة في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وترأس جونسون اجتماعا لمجلس الوزراء بشأن معالجة الحكومة لجائحة كورونا اليوم الخميس، وكان من المتوقع أن يتشاور مع قادة الحكومات المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في وقت لاحق.
ومن المقرر أن يلقي جونسون كلمة متلفزة مساء الأحد المقبل ، لإبلاغ الشعب بخططه في هذا الصدد.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "قال رئيس الوزراء [لمجلس وزرائه] إنه فيما يتعلق بإجراء أي تخفيف لحالة الإغلاق من ناحية المبادئ التوجيهية الحالية ، فإننا لن نقوم بأي شيء يخاطر بحدوث حالة تفشي ثانية".
وأبلغ جونسون البرلمان أمس الأربعاء، أنه يأمل في رفع بعض الإجراءات اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.
وأعلنت بريطانيا عن أكثر من 30 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد 19 ، وهي أعلى حصيلة رسمية للوفيات في أوروبا.
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