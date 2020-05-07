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تركيا وروسيا يبدآن تسيير دورية عسكرية على طريق حلب اللاذقية

02:27 م الخميس 07 مايو 2020
تركيا وروسيا يبدآن تسيير دورية عسكرية على طريق حلب اللاذقية

أرشيفية

دمشق - (د ب أ) :
بدأت القوات الروسية والتركية، اليوم الخميس، تسيير دورية مشتركة على طريق حلب اللاذقية والذي يعرف (M4) برعاية وتأمين الطريق من قبل مقاتلي هيئة تحرير الشام .
وقال مصدر في المعارضة السورية ، طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "وصلت صباح اليوم دورية مشتركة روسية تركية تضم ثماني عربات عسكرية إلى جسر مدينة اريحا جنوب شرق مدينة إدلب ، دون أن يتعرض لها أحد بعد منع هيئة تحرير الشام المحتجين من الوصول الى الطريق (M4) على أطراف مدينة اريحا وأغلقت جميع الطريق المؤدية إلى الطريق العام".
وأكد المصدر أن "عربات مدرعة تابعة للجيش التركي انتشرت في عدة مواقع على الطريق قبل وصول العربات الروسية".
وكانت هيئة تحرير الشام فضت عدة اعتصامات قبل أيام ومنعت المحتجين من قطع الطريق أمام الدوريات العسكرية التركية الروسية.
ويرفض أهالي مناطق ريف ادلب ونازحو ريف ادلب الجنوبي والشرقي وريف حماة دخول الدوريات العسكرية الروسية إلى مناطق سيطرة المعارضة باعتبار روسيا حليفة للقوات الحكومية.

القوات الروسية تركيا دمشق

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