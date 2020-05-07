الصين تدعو إلى تعزيز إنتاج مستلزمات فحوص كشف الإصابة بكورونا
بكين - (د ب أ):
سوف تعمل السلطات الصينية على زيادة طاقة إنتاج مستلزمات فحص الحمض النووي من أجل الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سريعا، وفقا لاجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء لي كه تشيانج.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن بيانا نشر على موقع مجلس الدولة الصيني على الانترنت أفاد بأن الحكومة سوف تسمح لمزيد من مؤسسات الطرف الثالث بالمشاركة في جهود تعزيز فحوص الحمض النووي .
كما أفاد البيان بأن السلطات لن تسمح بأي تعتيم أو تقارير غير مكتملة عن حالات الإصابة بكورونا.
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