أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الصين تدعو إلى تعزيز إنتاج مستلزمات فحوص كشف الإصابة بكورونا

02:28 م الخميس 07 مايو 2020
الصين تدعو إلى تعزيز إنتاج مستلزمات فحوص كشف الإصابة بكورونا

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
سوف تعمل السلطات الصينية على زيادة طاقة إنتاج مستلزمات فحص الحمض النووي من أجل الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سريعا، وفقا لاجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء لي كه تشيانج.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن بيانا نشر على موقع مجلس الدولة الصيني على الانترنت أفاد بأن الحكومة سوف تسمح لمزيد من مؤسسات الطرف الثالث بالمشاركة في جهود تعزيز فحوص الحمض النووي .
كما أفاد البيان بأن السلطات لن تسمح بأي تعتيم أو تقارير غير مكتملة عن حالات الإصابة بكورونا.

السلطات الصينية الصين بكين فيروس كورونا

الخبر التالى:

الكويت: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 44 حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7588

    عدد المصابين

  • 1815

    عدد المتعافين

  • 469

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3755341

    عدد المصابين

  • 1245415

    عدد المتعافين

  • 263831

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس الوزراء يكشف موعد إقرار إجراءات التعايش مع كورونا