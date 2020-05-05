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"الأمن والتعاون الأوروبي" تنتقد انتهاكات تركيا لحرية الصحافة والإعلام

11:43 م الثلاثاء 05 مايو 2020
"الأمن والتعاون الأوروبي" تنتقد انتهاكات تركيا لحرية الصحافة والإعلام

مظاهرة للصحفيين في تركيا

فيينا - أ ش أ

انتقدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الانتهاكات التي تمارسها تركيا بحق وسائل الإعلام.

وأعرب ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي المعني بحرية الإعلام هارلم ديسير - في بيان - عن قلقه بشأن الحظر الذي فرضه المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي على العديد من وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة.

وقال ديسير "لاحظنا مؤخرًا تزايد الضغط على القنوات التلفزيونية الهامة في تركيا.. إنني قلق من القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون بتغريم وسائل الإعلام ومعاقبتها"، معتبرا أن هذه الإجراءات هي شكل إضافي من أشكال الضغط على الصحفيين ويمكن أن تضر بشدة بالتعددية الإعلامية وقدرة الصحفيين على الإبلاغ عن قضايا المصلحة العامة.

وشدد على ضرورة بقاء وسائل الإعلام مستقلة ومحايدة وتعمل خالية من أي نوع من التأثير السياسي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

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منظمة الأمن والتعاون الأوروبي حرية الصحافة والإعلام تركيا

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