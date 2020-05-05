السيطرة على حريق ببرج "أبكو" في الشارقة بالإمارات

الشارقة (الإمارات) - (د ب أ):

ذكر المكتب الإعلامي لحكومة إمارة الشارقة الاماراتية، أن فرق الدفاع المدني في الإمارة سيطرت على حريق اشتعل في برج سكني في منطقة النهدة بكل احترافية،مع الحرص على إخلاء البرج السكني والتأكيد على سلامة القاطنين.

وأضاف المكتب، بحسب قناة الشارقة الاخبارية، أنه نتج عن الحريق سبع اصابات خفيفة تم نقلها للمستشفى.

كان حريق كبير قد اندلع في برج أبكو الذي يبلغ ارتفاعه 190 متراً بإمارة الشارقة ، مساء اليوم الثلاثاء، وفقاً لتقرير لموقع "خليج تايمز" الإخباري.

وذكرت صحيفة "خليج تايمز" أنه تم إخلاء المبنى وغيره من الأماكن المجاورة.

وأفاد شهود عيان لـ الإمارات اليوم "من سكان برج "أبكو" أن الحريق نشب في الطوابق السفلي للبرج وبالتحديد الطابق الأول الذي يعتلي ثمن طوابق مخصصة لمواقف السيارات قبل أن يمتد الحريق بسرعة إلى قمة البرج.

ولم ترد اي معلومات عن سبب الحريق.