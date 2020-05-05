ترامب ينفي علاقة بلاده بمحاولة الانقلاب في فنزويلا

وكالات

نفى الرئيس الأمريكي دنالد ترامب، أي علاقة للولايات المتحدة بمحاولة الانقلاب في فنزويلا، التي أعلن عن إحباطها، نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي، الأحد الماضي.

وقال ترامب، للصحفيين اليوم الثلاثاء، تعليقًا على إعلان فنزويلا القبض على "مرتزقين أمريكيين اثنين" خلال إحباط محاولة الانقلاب: "سنكشف الحقيقة حول ما حدث. سمعنا ذلك الآن فقط. لكن هذا الوضع لا علاقة له بحكومتنا".

وقال مايك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، إن حكومة الولايات المتحدة لا صلة لها بقضية محاولة الانقلاب في فنزويلا.

وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي، نيستور ريفيرول، الأحد الماضي، أن قوات الأمن في بلاده أحبطت محاولة توغل عن طريق البحر لـ"مرتزقة إرهابيين" حاولوا دخول فنزويلا لتنفيذ انقلاب على السلطة وقتل الزعماء السياسيين في كاراكاس قادمين من كولومبيا المجاورة.

ولاحقا ذكر الرئيس الفنزويلي أن القوت المسلحة ألقت القضب على "13 إرهابيا" بينهما المواطنان الأمريكيان، أيرون بيري ولوك دينمان، مشيرا إلى أنهما يعملان على العسكري الأمريكي السابق ورئيس شركة الأمن "Silvercorp USA" في فلوريدا، جوردان غودرو، الذي أعلن مسؤوليته عن المحاولة الفاشلة.

وقال غودرو، الذي يبلغ من العمر 43 عاما، في بيان مسجل نشره الثلاثاء: "المعركة لم تنته... مقاتلونا يخوضونا القتال الآن".