أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الإمارات: تسجيل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا

12:37 م الثلاثاء 05 مايو 2020
الإمارات: تسجيل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في الإمارات

أبوظبي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إجراء أكثر من 28 ألف فحص جديد بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 462 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 15192 حالة.

وذكرت الصحة الإماراتية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 146 حالة، بالإضافة إلى تسجيل تعافي 187 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس 3153 حالة.

هذا المحتوى من

الإمارات فيروس كورونا وزارة الصحة الإماراتية

الخبر التالى:

ارتفاع الإصابات بكورونا في أوكرانيا إلى 12697

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6813

    عدد المصابين

  • 1632

    عدد المتعافين

  • 436

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3584174

    عدد المصابين

  • 1167991

    عدد المتعافين

  • 251575

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تقديم موعدها.. جداول صرف مرتبات مايو لموظفي الحكومة على 4 أيام