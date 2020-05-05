الإمارات: تسجيل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبوظبي- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إجراء أكثر من 28 ألف فحص جديد بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 462 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 15192 حالة.
وذكرت الصحة الإماراتية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 146 حالة، بالإضافة إلى تسجيل تعافي 187 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس 3153 حالة.
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