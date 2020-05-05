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ارتفاع الإصابات بكورونا في أوكرانيا إلى 12697

12:39 م الثلاثاء 05 مايو 2020
ارتفاع الإصابات بكورونا في أوكرانيا إلى 12697

فيروس كورونا

كييف – (أ ش أ):

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا سجلت 366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 12 ألفا و697 حالة.

وأضاف ستيبانوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن 881 طفلا و2479 عاملا في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس حتى الآن، وتماثل 1875 شخصا للشفاء بينما توفى 316 آخرون بسبب الفيروس.

وقد تم إجراء 5307 اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات ال 24 الماضية، بحسب ستيبانوف.

وسجلت منطقة تشيرنفتسي أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في أوكرانيا تليها مدينة كييف ثم أوديسا.

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