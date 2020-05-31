"رقعة الغضب تتسع".. الاحتجاجات مستمرة في أمريكا تنديدًا بمقتل جورج فلويد (فيديو وصور)

كتب - محمد صفوت:

اتسعت رقعة الاحتجاجات الأمريكية المندلعة إثر مقتل جورج فلويد -الأمريكي من أصول أفريقية- على يد قوات شرطة مينيابوليس الاثنين الماضي، وبث مقطع فيديو مدته ١٠ دقائق يظهر معاناة فلويد خلال تقيده أرضًا ووضع أحد رجال الشرطة ركبته على رقبة فلويد أثناء عملية إلقاء الشرطة القبض عليه.

وشهدت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، أعمال عنف خلال احتجاجات اليوم، وامتدت إلى ولايات أخرى منها نيويورك وأتلنتا وأوكلاند ودالاس ومدن أخرى في أنحاء البلاد.

ABD'de George Floyd'un öldürülmesini protesto eden göstericilere Beyaz Saray önünde polis müdahale ediyor.#GeorgeFloyd #miniapolis



pic.twitter.com/kj7wrx0Xt4 — İnsan Hakları | Human Rights (@avmzffr) May 30, 2020

وتحدى المحتجون، في مينيابوليس، أوامر الإغلاق المفروضة لمكافحة وباء كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من ١.٧٦ مليون أمريكي منذ تفشي الوباء حتى السبت، بحسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

واتهمت المدينة بعدم نشر عدد كاف من رجال الشرطة والحرس الوطني في الشوارع.

وقبل حاكم الولاية تيم والتز المسؤولية عن ذلك لكنه قال "ببساطة هم أكثر عددا منا" مضيفًا أن الاحتجاجات تحولت إلى فوضى ودمار.

(Audio) Homenaje a Maxi Rodríguez en EEUU. pic.twitter.com/S0pHJOIjdZ — Benja. (@BenjaBaraldi) May 30, 2020

وأضرم المتظاهرون النيران في أكثر من موقع في مينيابوليس، وقال رجال الإطفاء إن الوصول إلى مناطق النيران كان محفوفا بالمخاطر.

وشهدت بعض المناطق عمليات سلب ونهب للمتاجر.

Me pareció ver a Diosdado en las protestas en miniapolis es el que está con el sombrero y el tapa bocas. pic.twitter.com/dRF7lESlnB — izaro (@izaro78242224) May 30, 2020

واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في أوكلاند في كاليفورنيا، وحاول المحتجون قطع خط المرور السريع "فريواي 110 نورث".

وأمام البيت الأبيض، الذي فرقت الخدمة السرية، احتجاجات أمامه في وقت سابق اليوم، تجدد المظاهرات وانضمت السيناتورة الديمقراطية كامالا هاريس، للمحتجين، وتحاول قوات الأمن ردعهم ليبقوا على بعد حي واحد من مقر الرئيس الأمريكي، بينما تم نصب حواجز مؤقتة أمام البيت الأبيض.

وبتصاعد التوتر في البلاد، أعلنت سلطات كل من دينفير وتسينتسيناني وميلووكي فرض حظر التجول في ساعات المساء والليل بهذه المدن.

من جانبها أعلنت شرطة لوس أنجلوس، أنها ألقت القبض على 533 شخصا، خلال احتجاجات على وفاة جورج فلويد وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي على يد شرطي.

وتم الإفراج عنهم جميعًا لاحقا باستثناء 18 شخصا، بحسب مايكل تشان، المتحدث باسم دائرة شرطة لوس أنجلوس.

Aerial view shows a large gathering of demonstrators in the streets of Philadelphia as a fire burns amid protests over the death of George Floyd. https://t.co/OdRVqCsGsg pic.twitter.com/B2vQGDUScD — ABC News (@ABC) May 30, 2020

وقال تشان إن ستة ضباط أصيبوا خلال الاضطرابات.

من جانبه تعهد ترامب، بإيقاف الاضطرابات العنيفة في سائر أنحاء البلاد، متهما الأمريكيين المنتمين لليسار الراديكالي ببث الفوضى.

وقال ترامب خلال فاعلية في فلوريدا: "لن يتم السماح لمجرمي اليسار الراديكالي والبلطجية وغيرهم في جميع أنحاء بلادنا وفي جميع أنحاء العالم بإشعال النيران في المجتمعات".

وذكر أن "أنتيفا"، وهي شبكة من الأشخاص الذين غالبا ما يروجون للفوضوية المسلحة، تقف وراء الاضطرابات التي أثارها مقتل رجل أعزل من أصل إفريقي على يد الشرطة.

وأضاف ترامب: "إن إدارتي ستوقف عنف الغوغاء وستوقفه سريعا"، مضيفا أن الحكومة الاتحادية تنسق مع السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد.​