"رقعة الغضب تتسع".. الاحتجاجات مستمرة في أمريكا تنديدًا بمقتل جورج فلويد (فيديو وصور)

كتب - محمد صفوت:

اتسعت رقعة الاحتجاجات الأمريكية المندلعة إثر مقتل جورج فلويد -الأمريكي من أصول أفريقية- على يد قوات شرطة مينيابوليس الاثنين الماضي، وبث مقطع فيديو مدته ١٠ دقائق يظهر معاناة فلويد خلال تقيده أرضًا ووضع أحد رجال الشرطة ركبته على رقبة فلويد أثناء عملية إلقاء الشرطة القبض عليه.

وشهدت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، أعمال عنف خلال احتجاجات اليوم، وامتدت إلى ولايات أخرى منها نيويورك وأتلنتا وأوكلاند ودالاس ومدن أخرى في أنحاء البلاد.

وتحدى المحتجون، في مينيابوليس، أوامر الإغلاق المفروضة لمكافحة وباء كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من ١.٧٦ مليون أمريكي منذ تفشي الوباء حتى السبت، بحسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

واتهمت المدينة بعدم نشر عدد كاف من رجال الشرطة والحرس الوطني في الشوارع.

وقبل حاكم الولاية تيم والتز المسؤولية عن ذلك لكنه قال "ببساطة هم أكثر عددا منا" مضيفًا أن الاحتجاجات تحولت إلى فوضى ودمار.

وأضرم المتظاهرون النيران في أكثر من موقع في مينيابوليس، وقال رجال الإطفاء إن الوصول إلى مناطق النيران كان محفوفا بالمخاطر.

وشهدت بعض المناطق عمليات سلب ونهب للمتاجر.

واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في أوكلاند في كاليفورنيا، وحاول المحتجون قطع خط المرور السريع "فريواي 110 نورث".

وأمام البيت الأبيض، الذي فرقت الخدمة السرية، احتجاجات أمامه في وقت سابق اليوم، تجدد المظاهرات وانضمت السيناتورة الديمقراطية كامالا هاريس، للمحتجين، وتحاول قوات الأمن ردعهم ليبقوا على بعد حي واحد من مقر الرئيس الأمريكي، بينما تم نصب حواجز مؤقتة أمام البيت الأبيض.

J.Cole in His hometown Fayetteville, NC joining the protests🐐 #BlacklivesMatter #GeorgeFloyd pic.twitter.com/9FMc0s5MSl

وبتصاعد التوتر في البلاد، أعلنت سلطات كل من دينفير وتسينتسيناني وميلووكي فرض حظر التجول في ساعات المساء والليل بهذه المدن.

من جانبها أعلنت شرطة لوس أنجلوس، أنها ألقت القبض على 533 شخصا، خلال احتجاجات على وفاة جورج فلويد وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي على يد شرطي.

وتم الإفراج عنهم جميعًا لاحقا باستثناء 18 شخصا، بحسب مايكل تشان، المتحدث باسم دائرة شرطة لوس أنجلوس.

Aerial view shows a large gathering of demonstrators in the streets of Philadelphia as a fire burns amid protests over the death of George Floyd. https://t.co/OdRVqCsGsg pic.twitter.com/B2vQGDUScD