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حاكم ولاية مينيسوتا يدعو السكان للبقاء في منازلهم مع حلول الليل

02:31 ص الأحد 31 مايو 2020
حاكم ولاية مينيسوتا يدعو السكان للبقاء في منازلهم مع حلول الليل

الجيش الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):
دعا حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم والز السكان المحليين في مدينة مينيابوليس إلى البقاء في منازلهم حتى تتمكن السلطات من كشف ما يعتقد أنهم محرضون من خارج الولاية يتطلعون إلى نشر "الإرهاب والدمار".

قال والز خلال مؤتمر صحفى فى وقت مبكر من مساء السبت "هؤلاء ليسوا جيراننا. يا سكان مينيسوتا يجب أن تبقوا في أماكنكم الليلة".

وأوضح أن الطرق السريعة الرئيسية مغلقة، وستسعى السلطات إلى "إعادة النظام إلى شوارعنا".

مينيسوتا مينيابوليس الإرهاب

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