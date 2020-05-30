روسيا تسجل 8952 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

موسكو- (أ ش أ):

أعلن مركز العمليات المختص بمواجهة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 8952 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" مقارنة ب8572 أمس، لافتًا إلى أن إجمالي الاصابات ارتفع إلى 396575 حالة.

وقال المركز في بيان، أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تم التأكد من وجود 8952 حالة إصابة بكوفيد-19 في 83 منطقة، ما رفع الإجمالي إلى 396575 حالة".

وأوضح أنه "تم تسجيل 2367 إصابة بالوباء في العاصمة موسكو و735 في ضواحي موسكو و365 في سانت بطرسبرج".مشيرا إلى أنه "تم تسجيل 181 حالة وفاة بإجمالي عدد وفيات بلغ 4555 حالة".

وأشار المركز إلى "تعافي ما يصل إلى 8212 مريضا بكوفيد-19 في روسيا خلال ال24 ساعة الماضية، ما رفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم شفاؤهم إلى 167469".