صحفيو إندونيسيا يتعرضون لفقدان الوظائف وخفض الأجور بسبب كورونا

جاكرتا (د ب أ)

قال معهد المساعدة القانونية للصحافة في إندونيسيا اليوم الأحد إن تفشي فيروس كورونا قد يهدد الصحفيين الإندونيسيين بمعاملة توظيف غير عادلة وقيود على حرية الصحافة، ما يضفي أجواء أكثر قتامة على اليوم العالمي لحرية الصحافة مقارنة بالسنوات السابقة.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" أنه بين 3 أبريل و2 مايو، تلقى معهد المساعدة القانونية للصحافة وأيضا تحالف الصحفيين المستقلين 61 بلاغا من صحفيين يعملون في 14 مؤسسة إعلامية في جاكرتا الكبرى قالوا إنهم تعرضوا لانتهاك حقوق العمل .

وتلقت المؤسستان 26 بلاغا من صحفيين تم تسريحهم بسبب التداعيات الاقتصادية للوباء، بينما قال 21 صحفيا إنه تم منحهم إجازة إجبارية، وقال 11 آخرون إنهم تعرضوا لخفض رواتبهم.

وقال مدير معهد المساعدة القانونية للصحافة، أدى وحي الدين، إن معظم المؤسسات الإعلامية أشارت إلى الوباء كقوة قاهرة أجبرت أماكن العمل على خفض رواتب الصحفيين أو تسريحهم.

وحث المعهد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على توجيه وزارة القوى العاملة لمراقبة انتهاكات حقوق الموظفين في قطاع الصحافة.

وكشفت دراسة حديثة أجراها الاتحاد الدولي للصحفيين أن أكثر من 65% من الصحفيين على مستوى العالم يعانون من خفض الأجور وفقدان الوظائف وتدهور ظروف العمل. كما وجد الاستطلاع أن 73% من الصحفيين يواجهون المزيد من القيود في تغطية الأخبار المتعلقة بكورونا.