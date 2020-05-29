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حالات كورونا الجديدة في إسرائيل تتخطى مستوى توقعات الحكومة

11:30 م الجمعة 29 مايو 2020
حالات كورونا الجديدة في إسرائيل تتخطى مستوى توقعات الحكومة

فيروس كورونا في إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ):
ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة أن البلاد سجلت أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، متخطية المستوى الذي توقعته الحكومة.
وبتسجيل 101 حالة جديدة، تجاوزت الحالات المستوى الذي حددته الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري كشرط مسبق لتخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء الفيروس.
وتم اتخاذ قرار بعدم رفع القيود إذا تم تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة يوميا.
قال موشيه بار سيمان توف، مدير عام وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي: "كانت لدينا مرحلة من النشاط المفاجىء والنشوة . والآن، لدينا إشارة للتنبيه".

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