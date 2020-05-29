ترامب: تحدثت مع عائلة جورج فلويد وما حدث معه "بشع"

كتب - محد عطايا:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه تحدث مع عائلة الشاب الأمريكي ذو البشرة السمراء، جورج فلويد، الذي قتل على يد شرطي أبيض، في مدينة منيابوليس، بولاية مينيسوتا.

وأعرب ترامب، حسبما نقلت عنه شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة "عن عمق تعازيه وتعاطفه الكامل مع عائلة جورج فلويد".

وأضاف "لقد كان شيء بشع للغاية"، لافتًا إلى أنه أصدر أوامره لوزارة العدل لفتح تحقيق في الواقعة.

هذا ووجهت السلطات الأمريكية، تهمة بالقتل من الدرجة الثالثة، والقتل الخطأ، للشرطي ديريك تشوفين، الذي ظهر يضع ركبته على رقبة جورج فلويد، ما أدى إلى وفاة الأخير.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه تم احتجاز الضابط السابق، ديريك تشوفين، من قبل مكتب مينيسوتا للقبض الجنائي.

وتستمر الاحتجاجات في العديد من المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية ضد مقتل جورج فلويد، وأطلقت الشرطة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية رذاذ الفلفل على مثيري الشغب الذين تسببوا في اندلاع حريق بعدد من المباني بالمنطقة.

ورصدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية استخدام أفراد الشرطة للهراوات في مشاهد وصفتها بالفوضوية لتفريق الحشود بالقرب من مبنى مركز شرطة مينيابوليس، كما شوهدت الشرطة تدفع المحتجين الذين ردوا بإلقائهم مقذوفات تجاه ضباط الشرطة، فيما فر آخرين من الموقع.

وتسبب المحتجون في اندلاع الحرائق في ما لا يقل عن خمسة مباني بالمنطقة المحيطة بمركز شرطة مينيابوليس احتجاجًا على وفاة رجل ذو بشرة سمراء غير مسلح خلال اعتقاله من جانب شرطة المدينة.

وأثارت وفاة الضحية، جورج فلويد، خلال الأسبوع الجاري احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بعد أن أظهر فيديو الرجل ذو البشرة السمراء، (الذي يبلغ من العمر 46 عامًا)، مقيد اليدين على الأرض، قائلاً: "لا أستطيع التنفس"، بينما يمسكه ضابط شرطة وركبته على رقبته. وقد أُعلن عن وفاته بعدها بوقت قصير في مستشفى قريب، بحسب السلطات.