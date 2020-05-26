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ترامب: نعمل على سحب قواتنا من أفغانستان وإذا اضطررنا للعودة إلى هناك سنفعل

11:45 م الثلاثاء 26 مايو 2020
ترامب: نعمل على سحب قواتنا من أفغانستان وإذا اضطررنا للعودة إلى هناك سنفعل

ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده سوف تسحب قواتها من أفغانستان عندما يكون ذلك معقولاً ومناسبًا، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وتابع ترامب، أنه في حال سحبت القوات الأمريكية من أفغانستان، فيمكنها العودة متى كان ذلك ضروريًا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" مواصلة سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، إلى مستوى ٨٦٠٠ جندي أمريكي، بحلول يوليو المقبل.

ترامب أفغانستان الجيش الامريكي

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